Суд условно-досрочно освободил одного из фигурантов дела Реймера

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Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении гендиректора компании "Мета" Николая Мартынова, признанного виновным в хищении нескольких миллиардов рублей при закупке ФСИН электронных браслетов. Осужденный выйдет на свободу через десять суток, при условии, если никто из сторон не обжалует решение.

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство предпринимателя Николая Мартынова и освободил его условно-досрочно по делу о мошенничестве в Федеральной службе исполнения наказаний при закупке электронных браслетов, передает ТАСС.

Осужденный выйдет на свободу только после того, как решение суда вступит в законную силу, то есть через десять суток, при условии, если никто из сторон не обжалует его вышестоящей инстанции.

30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Мартынова, фирмы которого поставляли браслеты, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

По данным следствия, Мартынов передал бывшему директору ФСИН Александру Реймеру в его кабинете 140 миллионов рублей наличными в качестве оплаты услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств.

Предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, поэтому с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

14 июня Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Суд также лишил его звания генерал-полковника внутренней службы и наград.

Бывший замдиректора ФСИН Николай Криволапов приговорен к пяти годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей, а директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" Виктор Определенов - к шести годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

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