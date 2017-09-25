В результате ДТП с автобусом в Эквадоре погибли 13 человек

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В Эквадоре пассажирский автобус превысил скорость на Панамериканском шоссе и опрокинулся на крышу. В результате ДТП как минимум 13 человек погибли и еще 28 получили различные ранения.

Как минимум 13 человек погибли и 28 получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Имбабура на севере страны Паолину Веркутере.

По ее словам, автобус перевернулся на Панамериканском шоссе из-за превышения скорости. На месте аварии дежурят сотрудники пожарной службы и спасатели. По данным местных СМИ, автобус опрокинулся на крышу.

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