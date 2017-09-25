ЦБ ограничит право недобросовестных банкиров на выезд за рубеж

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Банк России разработал законопроект, предусматривающий временные ограничения права на выезд за рубеж недобросовестных топ-менеджеров и владельцев банков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В настоящее время инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами.

В Центробанке подтвердили работу над законопроектом, который предусматривает временные ограничения права на выезд за рубеж для недобросовестных топ-менеджеров и владельцев банков, а также других финансовых организаций.

"Инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами. Дополнительные комментарии преждевременны", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

О законопроекте Банка России первым сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, предложение ЦБ касается бенефициаров и менеджмента, которые довели свои банки до плачевного состояния, а также собственников и руководителей негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что регулятор видит необходимость в судебном порядке временно запрещать выезд за рубеж собственникам и менеджменту банков, которые подозреваются в выводе активов.

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