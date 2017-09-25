В КНДР пригрозили сбивать американские самолеты

Теги: Политика сша кндр самолет трамп

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян рассматривает высказывания Дональда Трампа как объявление войны. По его словам, теперь у Северной Кореи есть полное право сбивать стратегические бомбардировщики США.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян рассматривает высказывания президента США Дональда Трампа как объявление войны и оставляет за собой право сбивать американские самолеты. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", - отметил Ли Ен Хо.

Он также подчеркнул, что после "объявления Трампом войны все варианты будут на столе верховного руководства КНДР".

Ранее глава МИД Северной Кореи назвал американского лидера душевнобольным человеком, которому нельзя доверять "ядерную кнопку". Трамп, в свою очередь, заявил, что если это было повторение слов Ким Чен Ына, то "долго они не протянут".

Читайте также:

Монтаж и спецэффекты: КНДР показала, как расправится с США

Трамп ответил назвавшему его душевнобольным главе МИД КНДР

Лавров сравнил КНДР и США с детьми в детском саду

КНДР пригрозила США "небывалым" испытанием водородной бомбы