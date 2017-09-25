Число жертв ДТП под Курском выросло до шести человек

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Число жертв аварии с участием Peugeot и Mitsubishi в Горшеченском районе Курской области выросло до шести человек. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Жертвами ДТП в Горшеченском районе Курской области стали шесть человек. Один из пострадавших скончался в больнице. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, в понедельник скончался тренер спортсменок, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi. По предварительной версии полиции, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot.

Авария произошла 24 сентября на 148-м километре автодороги "Курск - Борисоглебск". Три пассажирки и водитель Peugeot, направлявшиеся в аэропорт Воронежа, погибли на месте.

Во втором автомобиле находились спортсменки и их тренер, возвращавшиеся с соревнований в Липецкой области. Одна девушка скончалась по дороге в больницу. Вторая тяжелоатлетка с травмами, не угрожающими жизни, находится в больнице.

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