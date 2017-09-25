19:05, 25 сентября 2017

Минкультуры поручили следить за соблюдением ПДД в кино

Теги:  Культура  правительство  пдд  мвд  автомобиль  фильм  кино  минкультуры

Правительство поручило Министерству внутренних дел и Министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения для авторов отечественных кинолент. Об этом сообщили в Минкультуры, за дополнительной информацией там порекомендовали обращаться в МВД.

Правительство поручило МВД и Минкультуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых отечественных кинопроизведениях.

Информацию об этом изданию Газета.Ru подтвердили в Минкультуры. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, сообщили в ведомстве. За дополнительной информацией там порекомендовали обратиться в МВД.

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