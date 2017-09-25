Минкультуры поручили следить за соблюдением ПДД в кино

Теги: Культура правительство пдд мвд автомобиль фильм кино минкультуры

Правительство поручило Министерству внутренних дел и Министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения для авторов отечественных кинолент. Об этом сообщили в Минкультуры, за дополнительной информацией там порекомендовали обращаться в МВД.