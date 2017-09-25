Минкультуры поручили следить за соблюдением ПДД в кино
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Правительство поручило Министерству внутренних дел и Министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения для авторов отечественных кинолент. Об этом сообщили в Минкультуры, за дополнительной информацией там порекомендовали обращаться в МВД.
Правительство поручило МВД и Минкультуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых отечественных кинопроизведениях.
Информацию об этом изданию Газета.Ru подтвердили в Минкультуры. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, сообщили в ведомстве. За дополнительной информацией там порекомендовали обратиться в МВД.
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