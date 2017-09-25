В Бельгии из застрявшего в тоннеле поезда эвакуировали 200 человек

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Скоростной поезд "Брюссель-Франкфурт" остановился в тоннеле недалеко от бельгийского города Льеж из-за поломки. После инцидента спасатели эвакуировали около 200 пассажиров состава.

Около 200 человек эвакуировали из скоростного поезда "Брюссель-Франкфурт", который остановился в тоннеле недалеко от бельгийского города Льеж. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Машинист пытался починить вышедшее из строя оборудование, но ему это не удалось, и он вызвал помощь", - отметил представитель оператора бельгийской железнодорожной инфраструктуры Infrabel.

Эвакуация пассажиров продолжалась около двух часов. При этом железнодорожная администрация организовала доставку людей в германский Франкфурт на автобусах. В итоге из-за инцидента опоздания на линии составили почти полчаса.

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