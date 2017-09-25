Мебельная фабрика горела в подмосковном Чехове. Видео

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Пожарные локализовали возгорание на мебельной фабрике в подмосковном Чехове. По предварительным данным, загорелся склад с бытовой химией.

Крупный пожар локализован на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

По предварительной информации, пострадавших нет. Над зданием клубится густой дым, очевидцы сообщают о резком запахе хлора. Первое сообщение о возгорании поступило около 16 часов. В ликвидации пожара участвуют 60 спасателей и 18 единиц спецтехники.

Движение по Симферопольскому шоссе в районе места происшествия затруднено.