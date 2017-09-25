Семья каннибалов задержана на Кубани. Жертвами могли стать 30 человек

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Жители Краснодара шокированы новостью о задержании в городе пары людоедов. Муж и жена на протяжении почти двух десятков лет убивали людей, расчленяли трупы, и возможно, их поедали. Пока эти сведения носят неофициальный характер. В Следственном комитете сообщили, что расследуют одно убийство с расчленением тела, а также проверяют информацию о возможной причастности супружеской пары к иным преступлениям.

На снимках мужчина позирует с отрубленной человеческой рукой, имитирует поедание останков. Эти кадры - из мобильного телефона, найденного случайно дорожными рабочими. Содержимое фотогалереи шокировало и не оставляло сомнений: гаджет необходимо отнести в полицию.

"В полицию Краснодара поступило сообщение от дорожных рабочих, о том, что во время проведения ремонта на проезжей части ими обнаружен телефон, в котором содержались фотографии мужчины с различными частями расчлененного человеческого тела", - рассказала начальник Управления информации и общественных связей МВД по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

В полиции быстро определили хозяина телефона, передает "ТВ Центр". 35-летний Дмитрий Бакшеев проживал в общежитии на территории высшего военного авиационного училища.

"Под предлогом возврата телефона 35-летнему краснодарцу была назначена встреча, в ходе которой, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство", он был задержан. В ходе задержания мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции", - сообщила Пирогова.

На первом допросе владелец телефона заявил, что части человеческого тела (голову и руку) он нашел в лесополосе. Забрал их домой, сделал фотосессию, а утром взял с собой на работу. Свои действия краснодарец объясняет "глупостью", но у следствия другая версия. В начале сентября вместе с женой, которая работала в летном училище медсестрой, они познакомились с будущей жертвой и вместе с ней распивали спиртные напитки на заброшенной территории.

"В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Как полагает следствие, это далеко не единственный эпизод. Семья антропофагов убивала и поедала людей с 1999 года. За это время их жертвами стали около 30 человек. Их замачивали, варили, делали из них заготовки. Дома у подозреваемых нашли 19 лоскутов кожи, несколько банок с засоленными кусками мяса неизвестного происхождения. В холодильнике - семь пакетов замороженных останков.

Сообщается, что уже удалось обнаружить останки семи человек. Следствие намерено "отработать" всех пропавших без вести в регионе за последние 18 лет. Если версия о 30 жертвах будет доказана, семейная пара станет второй после "битцевского" маньяка по количеству совершенных убийств.

Александр Огородников, Юлий Олейник. "ТВ Центр".