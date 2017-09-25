МИД назвал гибель генерала Асапова следствием двуличия политики США

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Гибель генерала Валерия Асапова в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов стала результатом двуличной политики США. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, действия США под Дейр-эз-Зором показывают, что для Вашингтона геополитические цели важнее борьбы с терроризмом.

Российское Министерство обороны обнародовало снимки, указывающие на связь Пентагона с сирийскими боевиками, передает "ТВ Центр". На кадрах аэрофотосъемки, которая проводилась с 8 по 12 сентября к северу от города Дейр-эз-Зор, где дислоцированы крупные формирования запрещенной группировки "Исламское государство", зафиксировано большое скопление техники подразделений специального назначения США в опорных пунктах террористов. В том числе, отчётливо видны американские бронеавтомобили Hummer. При этом рядом с этими объектами нет ни следов боестолкновений, ни воронок от ударов авиации.

Результатом двуличной политики США стала и гибель российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова в арабской республике. Такое мнение выразил замглавы МИД Сергей Рябков. Высокопоставленный офицер, который возглавлял группу наших военных советников, был убит близ Дейр-эз-Зора во время минометного обстрела. Его посмертно представят к высокой государственной награде. Валерий Асапов - кавалер ордена Мужества. Еще одну награду - "За заслуги перед Отечеством" - ему лично вручал Владимир Путин. Генерала похоронят в Москве, а панихида пройдёт в Уссурийске, где находится штаб 5-ой армии Восточного военного округа, которую возглавлял Асапов.