В России прокомментировали доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму

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ООН пора запретить своим миссиям тиражировать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом заявил глава комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал документ предвзятым.

Структурам ООН необходимо запретить своим миссиям выпускать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"Нельзя постоянно, ради политической целесообразности, тиражировать то, чего нет. Основная цель всех заявлений - дискредитация российской власти в Крыму, оттуда надуманные выводы о нарушениях прав украинцев и крымских татар", - сказал он агентству РИА Новости.

В докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в понедельник, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его воссоединения с Россией. Речь идет о пытках, похищениях и убийствах.

"Появление в докладе упоминания о нарушении прав человека со стороны Киева, который пытается изолировать полуостров всевозможными блокадами, дает крымчанам надежду на справедливое отношение к ним со стороны ООН. Уверен, что в будущем киевские власти понесут ответственность за эти действия", - подчеркнул Смирнов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал доклад мониторинговой миссии ООН предвзятым и основанным на домыслах вместо фактов.

Парламентарий предложил представителям организации вместо дистанционного сбора слухов и фейков лично посетить Крым, чтобы сделать объективное заключение о ситуации с правами человека на российском полуострове.

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