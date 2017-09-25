В России прокомментировали доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму
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ООН пора запретить своим миссиям тиражировать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом заявил глава комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал документ предвзятым.
Структурам ООН необходимо запретить своим миссиям выпускать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"Нельзя постоянно, ради политической целесообразности, тиражировать то, чего нет. Основная цель всех заявлений - дискредитация российской власти в Крыму, оттуда надуманные выводы о нарушениях прав украинцев и крымских татар", - сказал он агентству РИА Новости.
В докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в понедельник, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его воссоединения с Россией. Речь идет о пытках, похищениях и убийствах.
"Появление в докладе упоминания о нарушении прав человека со стороны Киева, который пытается изолировать полуостров всевозможными блокадами, дает крымчанам надежду на справедливое отношение к ним со стороны ООН. Уверен, что в будущем киевские власти понесут ответственность за эти действия", - подчеркнул Смирнов.
В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал доклад мониторинговой миссии ООН предвзятым и основанным на домыслах вместо фактов.
Парламентарий предложил представителям организации вместо дистанционного сбора слухов и фейков лично посетить Крым, чтобы сделать объективное заключение о ситуации с правами человека на российском полуострове.
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