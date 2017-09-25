Один человек погиб в ДТП с двумя фурами во Внукове

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В результате аварии с участием двух грузовиков на Боровском шоссе в столице погиб один человек. ДТП произошло недалеко от жилого комплекса "Солнцево парк". Из-за аварии движение на трассе в сторону центра города было перекрыто.

На Боровском шоссе в районе Внуково произошла авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В результате дорожной аварии с участием двух грузовых транспортных средств, по предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении.

Авария произошла на Боровском шоссе недалеко от жилого комплекса "Солнцево парк". В результате столкновения один из грузовиков загорелся. Из-за ДТП движение на трассе в сторону центра Москвы было перекрыто.

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