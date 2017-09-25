СКР возбудил дело по факту задержки рейсов "ВИМ-Авиа"

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Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц "ВИМ-Авиа" из-за задержки рейсов. По данным следствия, представители перевозчика заранее знали о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании "ВИМ-Авиа" в связи с задержками рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в особо крупном размере", по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", - сказала Петренко.

По данным следствия, должностные лица заранее знали о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива. Однако, по словам Петренко, они продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана свыше миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов авиакомпании связаны с задолженностью перед топливно-заправочными организациями. В свою очередь в "ВИМ-Авиа" подчеркнули, что временные трудности с расписанием вызваны традиционным сезонным спадом.

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