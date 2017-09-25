Госдума внедрит систему контроля за выполнением обещаний депутатов

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В Госдуме обсуждается возможность анализа выступлений депутатов в СМИ и соцсетях с помощью системы, которая определит, насколько депутаты эффективны в реализации предвыборных обещаний. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума обсуждает возможность внедрения системы, которая бы анализировала эффективность работы депутатов, отслеживая выполнение данных ими обещаний. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он уточнил, что введение такой системы пока только обсуждается. "Это должно быть интересно самим депутатам", - цитирует его ТАСС. Спикер отметил, что речь идет не только о социальных сетях и "лайках", но и о выступлениях на пленарных заседаниях в Госдуме, а также в СМИ.

Отвечая на вопрос, какими могут быть последствия для тех, кто не исполнил предвыборные обещания, спикер Госдумы сказал: "Последствие может быть только одно - не изберут".

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