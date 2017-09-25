Провальная победа Меркель: Германию ждет "ямайская" коалиция

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В Германии подвели итоги парламентских выборов. Лидером предсказуемо стал блок Ангелы Меркель. Однако эту победу уже назвали провальной. По числу голосов у альянса худший результат с 49-го года. Антирекорд поставили и социал-демократы. Они набрали меньше голосов, чем когда-либо в истории партии. Зато впервые со времен Второй мировой в Бундестаг прошла ультраправая "Альтернатива для Германии".

Хотя толпа громко скандирует её фамилию, она на своих фанатов даже не смотрит. Подбадривая коллег по партии, Ангела Меркель молча идёт к трибуне, передает "ТВ Центр". Стоя на сцене рядом с соратниками, она почти не улыбается. Да, ХДС победила, но продемонстрировала худший результат за многие годы. Это не только вопрос имиджа — её партия потеряла не просто проценты, а несколько десятков мест в Бундестаге.

Союз ХДС/ХСС рассчитывал, как минимум, на 36%, что уже немного. Но итоговая цифра оказалась даже ниже 33%.

"Тут нечего говорить, мы надеялись на лучший результат. Но ХДС/ХСС остаётся самой сильной партией. Благодарю вас от всего сердца. На протяжении всей кампании было весело", - заявила Меркель.

Весело — не то слово. Все последние встречи Меркель с избирателями сопровождались митингами, где канцлера освистывали, кричали "Уходи прочь" и даже забрасывали помидорами.

Канцлер хотела выиграть голоса, убеждая немцев, что им живётся, как никогда, хорошо. Оказалось, не всем. Уровень безработицы в Германии минимальный, но зарплаты почти не растут. Звучит дико, но в стране всерьёз обсуждают детскую бедность: многие просто не решаются на ребёнка. Только детский сад в месяц обходится до 600 евро, что говорить про жильё. При этом из своего кармана немцам приходится платить за беженцев. Их уже нет на улицах, но они никуда не делись. Всё это и обеспечило главную сенсацию выборов — 13,5% у "Альтернативы для Германии". Впервые за 70 лет кресла в Бундестаге займут правые и станут там третьей силой. Партия не сможет принимать решения, но получит право требовать отчёта от депутатов и станет председателем комитета по бюджету.

Ещё одна промашка канцлера: она забыла, насколько, даже спустя почти 30 лет после объединения, отличаются две Германии. Канцлер работала, скорее, на Запад. На Востоке за "Альтернативу для Германии" проголосовал 21% жителей. Треть всех мужчин восточной Германии поддерживают правых. И это не всё: в земле Бранденбург "АдГ" — на втором месте, а в Саксонии партия вообще выиграла. Запад страны, напротив, захлестнули митинги против "Альтернативы для Германии". Пока партия-скандал накануне праздновала в Берлине победу, под окнами кричали: "Мы за вас не голосовали!"

Акции протеста прокатились по всей стране. Но выбор 13% соотечественников придётся принять. Теперь главный вопрос — как распределятся силы в Бундестаге. ХДС/ХСС потеряла большинство и не сможет сформировать правительство. Нужно искать союзников. Социал-демократы могли бы войти коалицию, но СДПГ получила всего-то 20%. Мартин Шульц уже заявил, что уходит в оппозицию. Что понятно: только это позволит партии набрать очки до следующих выборов.

"Сегодня тяжёлый и горький день для истории социал-демократической партии. Мы не достигли цели. Но такой процент позволит нам отстаивать свои принципы и ценности и бороться за них до следующих выборов", - заявил он.

Ни с "Альтернативой", ни с "Левыми", которые тоже прошли в Бундестаг, Союз коалиции, разумеется, заключать не будет. Остаётся один вариант: так называемая "ямайская коалиция", куда, кроме ХДС/ХСС, вошли бы "Свободные демократы" и "Зелёные". Немецкие партии по традиции имеют свой цвет, отсюда такое экзотическое название.

Сейчас известно лишь одно: первое после выборов заседание в Бундестаге должно состояться не позднее, чем через 30 дней. Если партнёры не смогут составить коалицию, Германию ждут перевыборы.

Евгения Карих, Илья Ушаков. "ТВ Центр".