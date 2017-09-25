В США назвали абсурдом заявления об объявлении войны КНДР

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Заявления о том, что США объявили войну Северной Корее абсурдны, заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам. Вашингтон добивается мирного решения корейского вопроса. Ранее глава МИД КНДР заявил, что США объявили его стране войну, и Пхеньян будет защищаться.

"Северной Корее объявлена война" - так Пхеньян расценил воинственную речь Дональда Трампа с трибуны ООН, сообщает "ТВ Центр". Еще накануне Ким Чен Ын грозился "укрощать старого американского маразматика огнём", а теперь министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо четко дал понять как это будут делать.

"Поскольку США объявили нам войну, мы имеем полное право принимать контрмеры, в том числе вправе сбивать стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны", - заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

Весь мир должен ясно помнить, что первыми объявили войну Соединенные Штаты, добавил министр. У каждого государства, в соответствии с уставом ООН, есть право на самооборону. КНДР рассматривает все варианты действий в отношении США. Тут даже угроза провести небывалые испытания водородной бомбы в Тихом океане меркнет.

Вашингтон же намерен действовать измором. К очередному пакету санкций против Пхеньяна добавились ограничения на въезд в США граждан КНДР, а заодно и Чада с Венесуэлой. В том же списке уже находятся граждане Сомали, Сирии, Ливии, Йемена и Ирана - эту страну Трамп считает страной-изгоем с коррумпированной диктатурой. МИД Исламской республики уже выразил свое недовольство и назвал ограничения оскорбительными.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".