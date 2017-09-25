Порошенко подписал закон о реформе образования

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании", передает "Интерфакс". Фактически он вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского.

В частности, документ определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках: государственном, английском или других официальных языках Европейского Союза.

Ранее Венгрия обратилась с жалобой в ООН, ЕС и ОБСЕ в связи с принятием закона. В Будапеште подчеркнули, что до сих пор национальные меньшинства Украины имели возможность обучения на родном языке от детского сада до университета, а в будущем возможность для этого будет только в детских садах и в первых четырех классах начальной школы.

Обеспокоенность выразили также в Румынии, Болгарии, Молдавии, Греции и Польше. В МИД России заявили, что новый закон - это попытка "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны.

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