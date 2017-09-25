Число жертв землетрясения в Мексике достигло 325 человек

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После землетрясения не менее 40 человек остаются под завалами зданий в Мехико. Власти города пока не знают, идет ли речь о живых людях или о телах, которые нужно извлечь из-под обломков. При этом общее число жертв по стране достигло 325 человек.

Как минимум 40 человек остаются под завалами разрушившихся в результате землетрясения зданий в Мехико. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Мексики Анхеля Мансеру.

Он отметил, что пока неизвестно, идет ли речь о живых людях или о телах, которые нужно извлечь из-под обломков. В настоящее время власти Мехико имеют информацию о 186 погибших в городе. При этом общее число жертв по стране достигло 325 человек.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан. Очаг залегал на глубине 57 километров. За первым землетрясением последовали десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

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