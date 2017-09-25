"ВИМ-Авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров

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"ВИМ-Авиа" решила полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. В настоящее время ведомство ведет переговоры с российскими авиакомпаниями о замене "ВИМ-Авиа" на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" приняла решение полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

"Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха. С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене "ВИМ-Авиа" на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что собственник авиакомпании не имеет ни оборотных, ни заемных средств для продолжения работы собственными силами. Ведомство рассматривает вопрос о введении антикризисного управления в "ВИМ-Авиа", а также об отстранении руководства компании от контроля за экономической деятельностью.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц "ВИМ-Авиа" из-за задержки рейсов. По данным следствия, представители перевозчика заранее знали о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива.

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