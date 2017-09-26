США заявили о непричастности к гибели российского генерала в Сирии

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​Госдеп США заявил о непричастности Вашингтона к гибели российского генерала в Сирии. Об этом сказал представитель американского дипломатического ведомства. Также там опровергли поддержку ИГ со стороны Соединенных Штатов.

В американском Госдепартаменте отвергли обвинения Москвы в поддержке запрещенного в России "Исламского государства", а также заявили о непричастности США к гибели российского генерала.

"Заявления, что США поддерживают ИГ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ", — отметил представитель Госдепа, передает РИА Новости.

Кроме того, американский дипломат отметил, что США продолжат реализацию механизмов по предотвращению конфликтов с российской стороной в Сирии.

Накануне, 25 сентября, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель генерала Валерия Асапова в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов стала результатом двуличной политики США. Он добавил, что действия США под Дейр-эз-Зором показывают, что для Вашингтона геополитические цели важнее борьбы с терроризмом.

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