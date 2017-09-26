Российских дипломатов встревожило появление в США пособия по войне

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Российское посольство в Вашингтоне выразило озабоченность появившимся в Сети пособием по войне с Россией. По мнению дипломатов, такое можно представить лишь в страшном бреду. Они призвали США к прагматичному воздействию, а не к "тиражированию страшилок".

Посольство России в Вашингтоне обеспокоено тем, что в США появилось пособие по ведению войны с Россией, где всерьез допускается возможность боевых столкновений между военными двух стран, передает "Интерфакс".

"Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!", - сообщил пресс-секретарь посольства России в США Николай Ламохин.

Ранее издание The National Interest опубликовало пособие по противодействию стратегии "российской гибридной войны". В нем описывались виды российской техники и оружия, а также давались советы по противодействию им. Кроме того, в брошюре речь шла о якобы применении Россией подконтрольных ей сил при ведении опосредованных войн, в частности, на Украине.

"Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", - добавили в посольстве.

В свою очередь в Пентагоне открестились от создания пособия, объяснив, что справочный материал составлен, скорее всего, исследовательскими или аналитическими центрами, которые не представляют официальную политику правительства.

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