Жертвами крупного ДТП в Краснодарском крае стали шесть человек

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Крупное ДТП произошло ночью на Кубани. Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком. По уточнённым данным, шесть человек погибли, 18 госпитализированы с травмами. Ранее медики сообщали о семи погибших.

Все пассажиры – паломники из Нижнего Новгорода, отметил "ТВ Центр". Они возвращались домой из Адлера. Всего в салоне находилось 26 человек, детей среди них не было. Первыми на место аварии прибыли спасатели. Они же сообщили, что водитель автобуса мог уснуть за рулём – буквально через полчаса его должен был сменить напарник. От удара автобус превратился в груду железа. Водитель и двое туристов погибли на месте, остальные – по пути в больницу и в приёмном покое. Для оказания помощи пострадавшим в лечебные учреждения края направлены психологи МЧС, в готовности находятся два вертолета с медицинскими модулями на борту. На месте происшествия работают следователи, движение на трассе восстановлено.

"От оперативного дежурного муниципального образования Горячий ключ Краснодарского края поступило сообщение о том, что на трассе М-4 Дон в районе поселка Мольгино произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. Всего в ликвидации последствий происшествия задействовано 56 человек и 18 единиц техники, от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники", - рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.