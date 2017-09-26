ВКС нанесли 10 ударов по объектам террористов в Идлибе

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Российские ВКС не наносят удары по населенным пунктам в Сирийской арабской республике. Минобороны опровергло голословные сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии".

Российская авиация наносит удары исключительно по объектам террористов. Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

"Самолётами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Это расположенные вдали от населённых пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". По всем ударам имеются данные объективного контроля", - сказал он.

В качестве неопровержимых доказательств российское Министерство обороны предоставило видео самих ударов. Уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября. В военном ведомстве также считают, что сообщения лондонских правозащитников со ссылкой на анонимных очевидцев служат "информационным прикрытием" действий боевиков.