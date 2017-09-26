Российские военные менее чем за сутки возвели мост через Евфрат в Сирии

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Российские военные менее чем за двое суток возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от Дэйр-эз-Зора. Переправу монтировали под постоянными обстрелами. Она предназначена для переброски техники и солдат, а также для доставки гуманитарных грузов в освобожденные от террористов поселки.

По мосту через Евфрат пускают грузовики - это последняя проверка перед открытием, рассказал "ТВ Центр". Сооружение российские специалисты возводили почти двое суток. 210 метров, 20 секций – эту переправу называют малой, но передвигаться по ней могут и пехота, и тяжелая техника.

Условия для работы не самые простые. Фронт всего в нескольких километрах. Сейчас там идут ожесточенные бои. Боевики пытаются помешать работе инженеров.

"Постоянное воздействие противника. Применялись летательные беспилотные средства. В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества. Гранаты. Но, тем не менее, у нас без потерь. Ни раненых, ни пострадавших нет", - рассказал начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны России Владимир Буровцев.

К востоку от Дейр-эз-Зора, до возведения этого моста, передовые отряды переправлялись с помощью десантных понтонов. Форсирование реки стало неожиданностью для террористов. Сирийские военные смогли отбить часть береговой линии и углубиться в жилые кварталы.

Благодаря созданному плацдарму на восточном берегу Евфрата правительственные силы начали активное продвижение в районах и пригородах Дейр-эз-зора. Боевики, которые несколько лет занимали эти жилые кварталы, отступают. Скорее всего, здания заминированы, как и основные дороги и пути по которым сейчас идет наступление сирийской армии.

Отряды саперов, как и основные силы армии Асада, сейчас готовятся к массовому форсированию реки. Подразделения пойдут по этому мосту. Российские автодорожники выбрали самое узкое место. Масштабная операция требует тщательной подготовки.

"Основные трудности – это большая скорость течения - 2 метра в секунду. Это на пределе, на пределе возможностей работы наших подразделений. Конечно вы сами можете смотреть, как последним речным секциям внизу, с какой скоростью проходит вода, плюс глубина соответственно здесь 4 метра и слабые грунты у берегов, что необходимо было соответственно провести мероприятие по дополнительному их укреплению", - отметил Владимир Буровцев.

В сутки по этому мосту смогут проезжать до восьми тысяч машин массой до пятидесяти тонн. То есть, танк спокойно переправится на другой берег. Тяжелую технику уже стягивают к Евфрату. Переправу планируют использовать и после освобождения Дейр-эз-Зора для доставки гуманитарных грузов и эвакуации больных и раненых.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Дейр-эз-зор, Сирия