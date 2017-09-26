В референдуме о независимости Курдистана участвовали более 3 миллионов человек

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В Иракском Курдистане подводят итоги референдума о независимости от Багдада. По данным местных СМИ, в голосовании приняли участие свыше 3 миллионов человек. Это 70 с лишним процентов от общего числа зарегистрированных избирателей. В ряде городов более 90% жителей высказались за суверенитет.

Новости об итогах голосования на улицах встретили музыкой, фейерверками и шумными автопробегами, с флагами и портретами национальных лидеров, сообщил "ТВ Центр". Власти Ирака уже заявили, что не будут обсуждать с курдами итоги референдума, который назвали нарушающим конституцию. А для сохранения целостности страны готовы, в том числе, и к военному вмешательству.

Опрос раскритиковали многие государства, в том числе США. Турция и Иран считают, что это может привести к нестабильности в регионе. Хотя премьер автономии уже заявил, что Курдистан не намерен в одночасье провозглашать независимость от Багдада, а наоборот настроен на диалог.