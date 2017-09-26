Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий

Самой выгодной профессией в России в первой половине 2017 года стала должность капитана корабля. Вторую позицию в Топ-10 занял пост командира воздушного судна. Этот рейтинг составлен специалистами Минтруда.

Специалисты из Министерства труда и социальной защиты России составили топ-10 высокооплачиваемых должностей, которые были не заняты в первой половине 2017 года. Самыми доходными профессиями оказались капитан океанского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей соответственно, пишет газета "Известия".

На третьем месте расположилась должность главного технолога золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей.

Далее в рейтинге следуют должности главного тренера по хоккею (300 тысяч рублей), начальника строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей). Десятую позицию занял еще один представитель экипажа самолета. Это второй пилот, зарплата которого оказалась на уровне 180 тысяч рублей в месяц.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по стране в первом полугодии составляла 38,7 тысячи рублей.