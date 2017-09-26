Правительство одобрило систему "Народный инспектор"

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Жители России смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфоны, а затем с помощью приложения "Народный инспектор" отправлять информацию в ГИБДД. Там на этот счет будут принимать меры. Введение приложения одобрили в кабмине.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся разработки системы "Народный инспектор", пишет газета "Известия".

Благодаря этому нововведению, россияне смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфоны и с помощью "Народного инспектора" отправлять информацию в ГИБДД для принятия мер к нарушителям. Однако привлекать к ответственности планируется только собственников автомобиля и за ограниченный ряд нарушений. Среди них несоблюдение правил парковки, проезд на красный свет, выезд на "встречку", пересечение ж/д путей под закрытый шлагбаум, поворот налево в запрещенном месте и непропуск пешеходов на "зебре".

По мнению экспертов, речь не идет о профилактике правонарушений, а новые правила могут привести к неоднозначным результатам.

Согласно законопроекту гражданин, который желает зафиксировать нарушения ПДД на видео, должен зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать "Народный инспектор". Программа будет блокировать попытки отредактировать видео и определит точные координаты и время нарушения. Разработать соответствующее приложение должно Минкомсвязи.