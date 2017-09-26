Украина обратится в суд, если Россия заблокирует отправку миротворцев в Донбасс
Теги: Украина россия порошенко донбасс
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии в Донбассе "абсолютно невозможно", поскольку она является стороной конфликта. По мнению украинского лидера, Россия хочет использовать миротворцев в качестве телохранителей наблюдателей ОБСЕ.
Украинский президент Петр Порошенко заявил о невозможности участия России в миротворческой миссии в Донбассе, передает его слова Газета.ru.
"Абсолютно невозможно, чтобы Россия могла стать частью миротворческой миссии, потому что Россия занимает одну из сторон конфликта", - подчеркнул он.
По мнению Порошенко, Россия хочет использовать миротворцев в качестве телохранителей для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В случае если Россия наложит вето на решении Совбеза ООН о введении миротворческих сил на Украину, то Киев обратится в Международный суд ООН.
Ранее президент Украины выразил желание воспользоваться опытом миротворческих миссий Канады при отправке миссии ООН в Донбасс.
В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что следует разместить миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. Власти Украины, в свою очередь, предложили разместить миротворцев на российско-украинской границе. Данную инициативу поддержали в США.
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