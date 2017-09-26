Заключенным в России могут разрешить работать на воле

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Совет Федерации предлагает разрешить заключенным выезжать на работу за пределы колоний и тюрем. По мнению сенаторов, эта инициатива сократит число рецидивов и приведет к росту числа условно-досрочных освобождений.

В Совете Федерации идет работа над законопроектом, предусматривающим работу заключенных вне колоний и тюрем, об этом пишет "Парламентская газета".

"Низкая оплата труда заключенных не позволяет им (заключенным – прим.ред.) выходить на свободу с достаточным количеством средств, выплачивать алименты или судебные издержки. Наша идея - применять труд на действующих коммерческих предприятиях", - рассказал сенатор Дмитрий Шатохин.

Для того чтобы воплотить эту идею в жизнь, требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. По мнению авторов законопроекта, эта инициатива поможет снизить количество рецидивов и повлияет на увеличение числа лиц, попавших под условно-досрочное освобождение.

Подобная практика есть в Республике Коми и Красноярском крае. Поправки внесут в Государственную думу до конца осенней сессии.

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