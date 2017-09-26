В Китае полностью заблокировали WhatsApp

Теги: В мире китай интернет блокировка

На территории Китая полностью заблокировали мессенджер WhatsApp, об этом сообщает The New York Times. Усиление цензуры в стране связывают с предстоящим съездом Компартии. В Китае также запрещены Facebook и Instagram.

Власти Китая полностью заблокировали мессенджер WhatsApp, об этом сообщает сообщает The New York Times со ссылкой на данные работающего в Париже исследовательского стартапа Symbolic Software.

По данным издания, усиление цензуры в стране связывают с предстоящим XIX съездом Компартии, который начнется 18 октября. Для блокировки приложения власти применили "нетипичный" метод, разработав для этого специальное программное обеспечение.

В Китае блокируется доступ к социальным сетям, которые не подконтрольны правительству. В 2009 году был заблокирован Facebook, затем та же участь постигла и Instagram. Большинство жителей КНР вынуждены пользоваться мессенджером WeChat, который официально передает властям личные данные пользователей.

Читайте также:

Порошенко отказался снять блокировку "ВКонтакте" на Украине

Минкомсвязи не будет блокировать мессенджеры в России