Охранника главы Филиппин нашли застреленным рядом с резиденцией президента

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Охранника филиппинского лидера Родриго Дутерте нашли застреленным недалеко от резиденции президента. Как сообщили в службе безопасности главы государства, в настоящее время проводится расследование. Точная причина гибели охранника пока неизвестна.

Недалеко от резиденции президента Филиппин Родриго Дутерте нашли застреленным сотрудника его охраны. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя службы безопасности главы государства Лопе Дагоя.

"Один из моих сотрудников, майор Харим Гонсага (Harim Gonzaga), был найден мертвым со своей супругой в помещении", - сказал он.

В настоящее время власти проводят расследование происшествия. Точная причина гибели охранника пока неизвестна. Кроме того, неизвестно, кто произвел выстрелы. В службе безопасности исключили вероятность того, что охранник президента мог погибнуть в результате умышленных действий.