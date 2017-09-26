Михалкова вывели из состава попечительского совета Фонда кино

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Режиссер Никита Михалков выведен из состава попечительского совета Фонда кино. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выводе режиссера Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино. Документ опубликован на сайте правительства.

"В связи с заявлением Никиты Сергеевича Михалкова о выходе из состава попечительского совета Фонда подписанным постановлением это решение оформлено юридически", — говорится в постановлении.

В апреле 2017 года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст, а также пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Кроме того, в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский и Карен Шахназаров.

В середине августа Михалков на коллегии Министерства культуры заявил, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за, в частности, безответственности его руководства.