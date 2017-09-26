В Чите за ночь сгорели почти 20 маршруток

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17 маршруток и один автобус сгорели на автостоянке в Чите, погибших и пострадавших нет. По данным местных СМИ, сгоревший транспорт принадлежал депутату, который ранее выступал за повышение цены за проезд.

На автостоянке в Чите сгорели 17 маршруток и один автобус, об этом "Интерфаксу" рассказали в МЧС по Забайкальскому краю.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, быстрому распространению огня способствовала пенопластовая обшивка здания. Погибших и пострадавших нет.

Официальные причины пожара еще не названы, но по данным местных СМИ, сгоревший транспорт принадлежал местному депутату Артему Меняйло, который ранее выступал за повышение тарифов за проезд до 25 рублей.

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