Бордачев: главой МИД ФРГ может стать представитель партии "Зеленых"
Теги: правительство выборы германия События. 25-й час
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев заявил, что в нынешней обстановке пост министра иностранных дел Германии может занять представитель партии "Зеленых". Он отметил, что партия уже делегировала своего кандидата на эту должность.
В сложившейся ситуации в Германии пост министра иностранных дел может занять представитель партии "Зеленых". Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев. Эксперт также отметил схожесть взглядов электората президента США Дональда Трампа и партии "Альтернатива для Германии". Однако в обозримом будущем, по его словам, "Альтернатива" вряд ли будет набирать больше голосов, чем в ходе прошедших выборов.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.