Бордачев: главой МИД ФРГ может стать представитель партии "Зеленых"

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев заявил, что в нынешней обстановке пост министра иностранных дел Германии может занять представитель партии "Зеленых". Он отметил, что партия уже делегировала своего кандидата на эту должность.