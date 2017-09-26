Палестинец застрелил трех израильских полицейских

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Палестинец открыл огонь по израильским полицейским возле Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан. В результате стрельбы трое стражей порядка скончались, еще несколько человек получили ранения.

Трое израильских полицейских погибли в результате перестрелки, которую начал палестинец, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Израиля.

Инцидент произошел возле Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан. Палестинец вошел в поселение Хар-Адар с группой рабочих, а после открыл огонь по вооруженным израильским полицейским.

Нападавший был ранен, однако, о его состоянии ничего не известно. По различным данным, пострадали от одного до четырех человек.

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