Разыскиваемый Интерполом сторонник ИГ задержан в Иркутске

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В Иркутске задержан сторонник "Исламского государства", разыскиваемый по линии Интерпола. Им оказался 30-летний мужчина из ближнего зарубежья. На данный момент он заключен под стражу, решается вопрос о его экстрадиции.

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в Иркутске сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

30-летний мужчина из ближнего зарубежья находился в международном розыске по линии Интерпола. В Иркутске он успел утроиться рабочим на стройку, где его обнаружили правоохранительные органы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о его экстрадиции.