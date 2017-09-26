Полковника Минобороны подозревают в крупнейшей в истории ведомства взятке

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Полковника Минобороны Александр Вакулина подозревают в рекордной в истории министерства взятке – 368 миллионов рублей. По данным следствия, обвиняемый занимался техобеспечением продовольственного управления Минобороны, во время которого совершал крупные хищения.

Главное военное следственное управление Следственного комитета расследует дело о рекордной в истории Министерства обороны взятке к 368 миллионов рублей, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По делу проходит начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин. Он способствовал заключению с ведомством контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники. Во время исполнения этих договоров были совершены крупные хищения. Помимо этого Вакулин обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.

В отношении Вакулина возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере". Обвиняемый отправлен в СИЗО до 29 октября.

По данным газеты, до задержания Вакулина считали "перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру".

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