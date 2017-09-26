Медведев обсудил вопросы сотрудничества с премьером Лаоса

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Сотрудничество России и Лаоса на встрече во вторник обсудили Дмитрий Медведев и премьер-министр республики Тхонглун Сисулит.

Переговоры глав правительств двух стран прошли в подмосковной резиденции Горки, сообщил "ТВ Центр". В центре внимания – широкий круг вопросов: от укрепления гуманитарных связей до развития торгово-экономического взаимодействия. По итогам беседы намечено подписание ряда совместных документов.

"Ваш официальный визит в нашу страну – это возможность обменяться информацией о том, как идут двусторонние отношения, как они развиваются, где можно что-то усилить, какие факторы можно было бы добавить. В общем, поговорим обо всем, что составляет традиционную дружбу между нашими странами", - сказал Дмитрий Медведев.

"Да, хочу отметить, что Россия и Лаос являются стратегическими партнёрами. И конечно, хочу поблагодарить за тёплый приём, оказанный лично мне и нашей делегации", - подчеркнул премьер Лаоса.