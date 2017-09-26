Собянин в прямом эфире расскажет о предстоящих изменениях в столице
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Какие изменения ждут столицу, как будет развиваться транспортная инфраструктура и система здравоохранения – на эти и многие другие вопросы ответит мэр Москвы. В четверг, 28 сентября в восемь часов вечера в прямом эфире нашего телеканала Сергей Собянин расскажет обо всём, что волнует жителей города. Задать свой вопрос вы можете на официальном сайте мэра и на странице нашего телеканала – TVC.ru.
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