В перинатальном центре Приморья впервые родилась пятерня

Теги: Общество дети роды россия приморье

В перинатальном центре Приморья впервые в истории края у женщины родилось сразу пятеро детей. Четверо мальчиков и девочка. Сейчас и мама, и новорожденные чувствуют себя хорошо. В больнице они пробыли чуть больше месяца. Специалисты помогали детям подрасти и окрепнуть.

В крошечных конвертах врачи перинатального центра вынесли сразу пять малышей: Матвея, Игната, Савелия, Максима и Раису, рассказал "ТВ Центр". Многодетным родителям дали отдохнуть, и вручили детей в руки родственникам, а маме и папе – цветы и подарки.

Для Анастасии и Александра Меркуловых это долгожданные детки. Но то, что у них будет первая в истории Приморского края пятерня, до последнего не знали даже врачи. Девочка скрывалась от глаз медиков на всех УЗИ. И показалась только уже на операции.

"Мне сначала ставили тройню, потом – четверо. Всех мальчиков. А потом пятеро. И девочка. Я счастлива", - рассказала многодетная мать.

К непростым родам медперсонал готовился заранее. Даже для предполагаемой четверни работала усиленная бригада врачей.

"Была большая бригада, и они сработали очень профессионально. На каждого ребенка по минуте", - отметила главврач Приморского перинатального центра Татьяна Курлеева.

У Приморского перинатального центра за три года работы уже большой опыт по выхаживанию деток группы риска. Двойни и тройни здесь не редкость, а пятерню принимали впервые.

После рождения малыши около 10 дней находились в кювезах. Но самые большие палаты здесь только для четверых детей. Одного малыша поселили с соседнюю комнату. 35 дней врачи помогали малышам подрасти и окрепнуть. Каждый весил меньше двух килограммов. По особому случаю ухаживать за детьми разрешили не только маме, но и папе.

"Да все делал, и пеленал и помогал кормить", - рассказал многодетный отец.

Дома многодетным родителям подготовили пять кроваток, пять бутылочек, немалый запас детского питания и подгузников. Но родственники уже негласно распределяют между собой обязанности, кто и когда будет помогать. Тем более, что в семье Меркуловых к этому не привыкать. Многодетным родителям гарантируют социальные льготы и государственные материальные поддержки. Самое важное – социальная выплата на улучшение жилищных условий.

Ольга Скрипникова и Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток