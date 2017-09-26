Вашингтон намерен ограничить полеты российских военных самолетов над США

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Вашингтон намерен ответить на "запрет Кремля на пролет над Калининградом" и ограничить полеты российских военных самолетов над Аляской и Гавайями. Об этих мерах американская делегация должна объявить 26 сентября в Вене.

Власти США решили ограничить полеты российских военных самолетов над Соединенными Штатами в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Теперь США могут ограничить полеты российских военных самолетов над Аляской и Гавайями. Об этих мерах американская делегация должна объявить во вторник в ходе встречи консультативной комиссии Договора по открытому небу, которая состоится в Вене, передает РИА Новости.

Ограничение должно стать ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". В рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составить до 5,5 тысячи километров. Издание утверждает, что "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом".

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Участники могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.