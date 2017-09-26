На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД после аварии с экскурсионным автобусом, перевозившим 26 паломников из Нижнего Новгорода. В результате ДТП погибли шесть человек, 19 пострадали. По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани, где погибли шесть человек, говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В ночь на 26 сентября экскурсионный автобус, перевозивший 26 нижегородских паломников из Адлера, столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком. В результате ДТП шесть человек погибли, 19 госпитализированы с травмами. Детей в автобусе не было.

Пострадавших разместили в больницах Краснодара и Горячего Ключа. Согласно данным "Интерфакса", состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Транспортное средство принадлежало паломническому центру Нижегородской епархии, которая организовала паломнический тур.

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