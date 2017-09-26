"ВИМ-Авиа" перебазируется во "Внуково"

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Аэропорт "Внуково" дал согласие на принятие всех рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". В Минтрансе сообщили, что согласование сетки полетов с привлечением других перевозчиков пройдет в течение двух дней.

Вся операционная деятельность "ВИМ-Авиа" будет проводиться из аэропорта "Внуково". Это будет происходить до тех пор, пока все пассажиры авиакомпании не будут перевезены, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Внуково" Виталия Ванцева.

В связи с этим все самолеты перебазируются из "Домодедово" во "Внуково".

Минтранс России сообщил, что согласование сетки полетов с привлечением других перевозчиков пройдет в течение двух дней.

До этого Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. В ведомстве узнали, что длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем.