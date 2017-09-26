В Петербурге завели дело об отказе родителей лечить дочь от СПИДа

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В Петербурге завели уголовное дело по факту смерти десятилетней девочки с ВИЧ. Приемные родители отказывались лечить девочку антиретровирусной терапией и скрывали наличие у нее заболевания. Они были убеждены, что СПИД – несуществующая болезнь, которую придумали фармкомпании.

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти десятилетней девочки от ВИЧ-инфекции, которую отказывались лечить ее приемные родители, об этом сообщает сайт СКР.

По версии следствия, девочку родила ВИЧ-инфицированная мать, спустя четыре года ее удочерила религиозная семья. Однако новые родители отказывались давать девочке антиретровирусную терапию из-за своих соображений. Они скрывали заболевание от медиков и не клали ребенка на лечение в больницу.

Тогда врачи обратились в суд с требованием заставить родителей лечить ребенка. Суд удовлетворил требования. Ребенок прошел курс интенсивной терапии, однако уже дома родители прекратили лечение. В результате врожденное заболевание девочки достигло критической стадии, когда врачи уже были бессильны.

По данным источников "Росбалта", приемные родители были приверженцами традиционной медицины, полагая, что от современных лекарств больше вреда, чем пользы. Они были убеждены, что СПИД — мистификация, придуманная фармкомпаниями. В РПЦ отметили, что не приветствуют отказ от медицинской помощи из соображений веры.

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