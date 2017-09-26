Собянин: В рамках реновации жители получат новые квартиры в том же квартале

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Во время заседания президиума правительства Москвы было решено, что для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда будет подобрано 210 площадок. Как отметил мэр города Сергей Собянин, площадки расположены таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации.

В Москве для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда подобрано 210 площадок. Такое решение было принято во время заседания президиума правительства столицы, передает Агентство "Москва".

"Приступаем к рассмотрению очень важного вопроса, который, по сути дела, даст старт сложной, но необходимой программе реновации. Сегодня предлагается утвердить перечень стартовых домов, это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане", - рассказал мэр города Сергей Собянин.

По словам исполняющего обязанности по координации вопросов градостроительной политики и строительства, руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, более 119 тысяч жителей будут переселены в стартовые дома. Их построят по программе реновации.

"Всего предлагаю утвердить адресный перечень 210 площадок, кварталов, территорий для строительства стартовых домов. Эти площадки расположены во всех административных округах Москвы в 75 районах. По предварительным подсчетам на стартовых площадках будет построено около 3,4 миллиона квадратных метров жилья. Ориентировочно в стартовые дома будет переселено порядка 119,5 тысячи жителей из 568 домов, утвержденных программой. Это чуть больше 47 тысяч квартир и чуть больше 2 миллионов квадратных метров старого жилья", - сказал Левкин.