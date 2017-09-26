Путин наградил Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Теги: Общество путин губернатор нижний новгород награды

Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. В указе президента говорится, что Валерий Шанцев удостоен госнаграды "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".

Президент России Владимир Путин наградил главу Нижегородской области Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Шанцев награжден "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу". Кроме того, тем же указом Путин удостоил госнаградами некоторых ученых, педагогов, медиков, строителей, энергетиков, а также представителей других отраслей.

Ранее сообщалось, что Валерий Шанцев покинет пост губернатора Нижегородской области. По данным СМИ, это решение было принято на встрече с руководством администрации президента России. В свою очередь, в Кремле отказались комментировать эту информацию.

Читайте также:

В Кремле отреагировали на сообщения об отставке Шанцева

СМИ сообщили об отставке главы Нижегородской области