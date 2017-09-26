МИД: США и союзники дразнят Ким Чен Ына своими учениями

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В Министерстве иностранных дел России считают, что маневры вблизи Корейского полуострова лишь провоцируют и дразнят северокорейского лидера Ким Чен Ына. В МИД также не видят военного решения проблемы с КНДР. Российская сторона ведет непубличную работу по урегулированию ситуации.

Учения США и их союзников вблизи Корейского полуострова "дразнят и провоцируют" Ким Чен Ына. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов, сообщил "Интерфакс".

"Эти масштабные маневры проводятся рядом с берегами Северной Кореи для того, чтобы подразнить северокорейского лидера, спровоцировать на какие-то нелепые действия", - сказал он.

По словам Ульянова, санкционное давление на Северную Корею также не решает проблемы. Дипломат заявил, что политика ограничений со стороны США говорит о слабости американской стороны.

"Это означает, что они расписываются в собственной слабости и неспособности придумать ничего лучшего в этой сложной ситуации, когда требуются творческие, неординарные решения", - сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что северокорейская проблема не имеет военного решения. По словам дипломата, необходимо найти политико-дипломатический путь урегулирования. Ульянов отметил, что пример Ирана показал, что это возможно. Дипломат также сообщил, что российская сторона непублично ведет работу по урегулированию проблемы на Корейском полуострове.

"Такая работа по нашей линии ведётся, она непубличная, по понятным причинам, и мы стараемся, по крайней мере, вывести ситуацию в приемлемое русло", - сказал он.

Дипломат отметил, что, судя по проведенным КНДР испытаниям, Пхеньян действительно обладает ядерным потенциалом, однако мировое сообщество не признает Северную Корею в качестве официальной ядерной державы.