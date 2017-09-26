Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в России

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Если Facebook не выполнит российский закон о локализации персональных данных в 2018 году, то Роскомнадзор заблокирует ресурс на территории России. С 2015 года компании, работающие в России, обязаны хранить персональные данные в специальной базе.

Роскомнадзор пригрозил социальной сети Facebook блокировкой, в случае если компания не выполнит российский закон о локализации персональных данных в 2018 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее аналогичная ситуация возникла с Linkedin. Компания отказалась исполнить требование о хранении персональных данных россиян на территории России, в результате чего 17 ноября 2016 года Роскомнадзор заблокировал соцсеть.

В ведомстве осознают, что у Facebook в России огромное число пользователей, но напомнили, что существуют и другие социальные сети.

С сентября 2015 года в России действуют поправки к закону "О персональных данных", согласно которым каждая российская или зарубежная компания должна собирать, систематизировать и хранить персональные данные россиян.

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