Путин поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг

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Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с победой ее консервативного блока на выборах в Бундестаг. Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны подтвердили готовность к продолжению делового и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Германией.

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе диалога Путин поздравил Меркель с победой ее консервативного блока ХДС/ХСС на состоявшихся в воскресенье выборах в Бундестаг. Кроме того, стороны подтвердили готовность к продолжению делового и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Германией.

Ранее в Кремле заявили, что намерены внимательно следить за процессом формирования нового правительства Германии. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать успешные результаты правой партии "Альтернатива для Германии" на парламентских выборах в ФРГ, так как это внутреннее дело этой страны.

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