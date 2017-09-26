13:03, 26 сентября 2017

Первые участники реновации переселятся в 12 домов в трех округах Москвы

Теги:  Москва  собянин  дом

Московские власти выбрали 12 домов в трех округах города, куда они переселят первых участников программы реновации. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, речь идет о Западном, Северном и Восточном округах Москвы.

Власти Москвы выбрали 12 домов в трех округах столицы, куда они переселят первых участников программы реновации. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает ТАСС.

"Первые участники реновации переселятся в 12 домов, которые будут являться первыми домами для переселения в рамках программы. Это Западный, Северный и Восточный округа Москвы", - отметил он.

На официальном портале мэра и правительства Москвы можно ознакомиться с полным списком стартовых площадок по реновации, а также посмотреть их расположение на карте.

Ранее стало известно, что для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда будет подобрано 210 площадок. Мэр города Сергей Собянин отметил, что площадки расположены таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации.

22 сентября были опубликованы материалы департамента строительства Москвы. Согласно им первый график расселения домов, попавших в программу, будет готов к концу октября 2017 года.

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