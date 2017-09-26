Первые участники реновации переселятся в 12 домов в трех округах Москвы

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Московские власти выбрали 12 домов в трех округах города, куда они переселят первых участников программы реновации. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, речь идет о Западном, Северном и Восточном округах Москвы.

Власти Москвы выбрали 12 домов в трех округах столицы, куда они переселят первых участников программы реновации. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает ТАСС.

"Первые участники реновации переселятся в 12 домов, которые будут являться первыми домами для переселения в рамках программы. Это Западный, Северный и Восточный округа Москвы", - отметил он.

На официальном портале мэра и правительства Москвы можно ознакомиться с полным списком стартовых площадок по реновации, а также посмотреть их расположение на карте.

Ранее стало известно, что для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда будет подобрано 210 площадок. Мэр города Сергей Собянин отметил , что площадки расположены таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации.

22 сентября были опубликованы материалы департамента строительства Москвы. Согласно им первый график расселения домов, попавших в программу, будет готов к концу октября 2017 года.